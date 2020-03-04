Чи справді вода з лимоном така корисна

Порада пити вранці воду з лимоном настільки міцно засіла в мережі та головах людей, що вони навіть не замислюються про реальну користь від цієї дії. Зате відомий дієтолог вирішив розповісти, чи справді склянка дуже лінивого напою має неймовірні властивості.

Іспанський дієтолог Айтор Санчес підняв тему води з лимоном, яку просувають від лікарів і до блогерів. Вважається, що цей напій допомагає вивести токсини, покращити метаболізм, зміцнити імунітет, а також забезпечити красивою шкірою. Але на практиці це більше нагадує казку.

І ще: Супрун спростувала фейкові методи боротьби з коронавірусом: не ведіться на це

"Відзначу, що процеси детоксикації організму залежать від функціонування органів, а не від дієти. Тому не варто сліпо покладатись на детокс-дієти, і звичайна вода з лимоном не може покращити функціонування імунної системи чи попередити рак", – наголошує він.

Вода з лимоном не має цілющих властивостей

До того ж, склянка теплої води з лимоном збільшує шанси погіршити стан емалі, адже майже прирівнюється до газованих солодких напоїв.

"Чекати на те, що ваше здоров'я значно покращиться, не варто. Якщо ви вважаєте, що почуваєтесь краще після вживання напою, то це може бути пов'язано з тим, що ви змінили якусь дискомфортну звичку. Може, ви почуваєтесь краще, бо припинили їсти випічку на сніданок? Чи у вас покращився обмін речовин, бо не треба значних зусиль для перетравлення води? Зверніть на це увагу", – підсумував він.

Не варто зловживати водою з лимоном

Читайте також: Найефективніші способи підготувати свій організм до весни