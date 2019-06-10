Чи справді регулярні тренування корисні для жінок

Жінки, які постійно відвідують спортзал, мають не лише чудовий вигляд, а й міцніше здоров'я, але чи справді все так просто? Австралійські вчені виявили незвичайний вплив регулярних тренувань на жіночий організм.

Працівники Університету Західної Австралії дійшли до висновку, що не завжди фізичні навантаження приносять тільки користь. Фахівці вважають, що постійні заняття спортом призводять до дефіциту заліза у майже 35% жінок. Річ у тому, що тренування призводять до вироблення гормону, який заважає кишківнику нормально засвоювати залізо з продуктів.

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А от тривалий біг під час високоінтенсивних тренувань здатен руйнувати еритроцити, які відповідають за доставку кисню та мікроелементів в організмі.

Як тренування впливають на жінок

Що ж до чоловіків, то організм представників сильної статі стійкіший до наслідків тренувань, тому вони рідше страждають від браку заліза. Дефіцит цього елементу викликає постійну втому, повільне відновлення після тренувань.

Тому в раціоні всіх, хто активно займається у спортзалі, повинні бути продукти з високим вмістом заліза, приміром, свіжа зелень, бобові, овочі, червоне м'ясо.

Продукти, які містять залізо

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