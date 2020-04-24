Чи справді Польща скасовує карантин: перевірка вірусного відео

У соцмережах активно поширюють відео із заголовком "Польща скасовує карантин!", однак це – маніпуляція, оскільки мова йде лише про послаблення обмежень. Розкладаємо все по поличках.

"Наші гроші. Львів", а також фактчекери ресурсу "По той бік новин" проаналізували, звідки взялась інформація про скасування Польщею карантину та чому вона не відповідає. дійсності.

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Вірусне відео створило рівненське агентство з працевлаштування за кордоном "Перша віза". При цьому сам ролик розповідає про етапи пом'якшення карантину. Маніпулятивним є його титулка, проте користувачі соцмереж, судячи з коментарів, з якими поширюють відео, явно його не дивились.

Правдою є те, що з 20 квітня Польща почала поетапно послаблювати карантинні обмеження для своїх жителів.

Перший етап – відкрили доступ до лісів та парків, але за умови обов'язкового використання захисної маски та дотримання дистанції 2 м (в лісі маски носити не треба). Також дозволили перебувати на вулиці дітям старше 13 років без дорослих, хоча дитячі майданчики все ще залишаються забороненими. При цьому збільшили кількість осіб, які одночасно можуть перебувати у великих магазинах – тепер це 1 особа на площу 15 кв.м. Те саме стосується й храмів та релігійних зібрань.

По той бік новин

Люди повинні всюди дотримуватися дистанції (2 метри) та прикривати обличчя в громадських місцях, працювати та вчитися дистанційно (за можливості), передбачена також ізоляція інфікованих та потенційно хворих людей.

Коли почнеться запровадження наступних етапів – точно невідомо. Як зазначено на урядовому порталі, це залежатиме від ситуації, зокрема, від кількості випадків, ефективності роботи системи охорони здоров'я і того, як виконуватимуть санітарні вказівки. "Це означає, що ми зможемо як прискорити впровадження нових послаблень, так і сповільнити зміни!", – сказано в повідомленні.

Речник уряду Пьотр Мюллер сказав, що другий етап скасування обмежень, введених через пандемію коронавірусу, з великою ймовірністю розпочнеться в першій половині травня.

Наразі планується, що під час другого етапу послаблення карантину відкриють будівельні магазини (у вихідні дні), готелі, а також музеї та художні галереї.

Третій етап передбачає відкриття перукарень та косметичних салонів; магазинів в торгових центрах (зі значними обмеженнями). Також дозволять спортивні заходи до 50 осіб на повітрі без глядачів та відвідування садочків і шкіл з певними обмеженнями.

Під час четвертого етапу послаблення карантину відкриють масажні салони та солярії, тренажерні зали, фітнес-клуби, театри та кінотеатри.

Дати запровадження третього та четвертого етапу уряд Польщі не називає.

Станом на ранок 24 квітня в Польщі виявили понад 10,5 тисячі випадків COVID 19, з яких 454 хворих померли, 1740 – вилікувались.

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