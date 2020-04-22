Скільки українців повернулися з заробітків і як їх "затримають" в країні: пояснення уряду

У Кабінеті міністрів підрахували, що від початку запровадження карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусу, повернулися до України 2 мільйони трудових мігрантів. Також уряд розповів, як планує залишати їх на батьківщині.

Під час інтерв'ю "РБК-Україна" прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українських заробітчан планують залишити в країні за допомогою дешевих кредитів.

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"І за період карантину в Україну повернулися близько 2 мільйонів наших громадян, які перебували на заробітках і приїхали через втрату роботи. Ми цих людей ідентифікуємо у якості надзвичайно кваліфікованої, навченої в Європі робочої сили, яка має високу продуктивність, хорошу технологічну, професійну підготовку", – підкреслив Шмигаль.

Він також додав, що уряд наразі працює над програмою "Нові гроші". Вона дозволятиме колишнім заробітчанам отримувати дешеві кредити, аби ті могли починати власну справу в Україні.

Колишнім заробітчанам запропонують дешеві кредити

Також планується створення нових робочих місць у низці галузей: соціальній, бюджетній сферах або у "великому будівництві" (будівництві та ремонті доріг та об'єктів соціальної інфраструктури).

Крім того, Шмигаль вважає, що заробітчани не покидатимуть Україну, якщо їхня нова заробітна плата в країні буде нижчою на 300-400 євро.

Наприклад, якщо людина там отримувала 1000 умовних одиниць, а тут може заробляти 600 умовних одиниць в еквіваленті, то вона ухвалить рішення не їхати на заробітки, а залишиться тут. Це такий психологічний розрив, – заявив прем'єр.

Зазначимо, що Кабінет міністрів підтримав пропозицію Міністерства охорони здоров'я щодо продовження карантину в Україні. При цьому уряд вирішив не пом'якшувати обмежувальні заходи до 11 травня, аби не допустити поширення коронавірусу.

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