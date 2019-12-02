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Чи справді корисно їсти гостру їжу

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Корисні властивості гострої їжі - фото 1
Корисні властивості гострої їжі

Питання гострої їжі хоч і не стоїть гостро, однак викликає чимало запитань у любителів пікантної кухні. Чи корисно вживати гострі смаколики і як вони впливають на організм – читайте далі.

Дієтологи розповіли, що гостра їжа насправді не лише має особливий смак, а й позитивно впливає на стан здоров'я. Річ у тому, що вона викликає пришвидшене спалення калорій, а також швидко втамовує голод.

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За словами науковців, люди, які полюбляють гостреньке, зазвичай, споживають менше, аніж ті, хто уникає спецій. До того ж, мешканці країн, де національні страви є гострими, мають нижчі ризики появи серцево-судинних захворювань. І це цілком логічно, адже пікантна їжа дозволяє зменшити рівень холестерину.

Корисні властивості гострої їжі - фото 371634
Корисні властивості гострої їжі

Не варто забувати і про те, що смаколики з перцем чилі багаті на природні масла та вітаміни A, B, C. Взагалі капсаїцин, який і відповідає з гостроту перцю, здатен полегшувати больові відчуття, адже пригнічує нервові імпульси, які виникають під час болю.

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Джерело: newsyou.info
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