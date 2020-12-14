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Щось новеньке: рецепт салату олів'є з шинкою і ананасом

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Олів'є - фото 1
Олів'є

Олів'є – новорічна страва, але ми вирішили трохи урізноманітнити стандартний рецепт салату, додавши один незвичайний інгредієнт, а саме ананас.

Нам знадобиться:

  • Курка 200 г
  • Шинка 100 г
  • Сіль
  • Картопля 200 г
  • Ананас 100 г
  • Морква 1 штука
  • Цибуля 1 головка
  • Мелений чорний перець
  • Майонез 100 г

Як приготувати незвичний олів'є:

  1. Курку відварити в підсоленій воді, остудити і дрібно порізати.
  2. Шинку нарізати кубиками.
  3. Картоплю і моркву відварити, очистити і порізати на маленькі кубики.
  4. Ананас очистити і дрібно порізати.
  5. Цибулю подрібнити і обдати окропом.
  6. З'єднати всі інгредієнти, заправити майонезом, посолити, поперчити.

Щось новеньке: рецепт салату олів'є з шинкою і ананасом - фото 439062

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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