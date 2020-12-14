Щось новеньке: рецепт салату олів'є з шинкою і ананасом

Олів'є – новорічна страва, але ми вирішили трохи урізноманітнити стандартний рецепт салату, додавши один незвичайний інгредієнт, а саме ананас.

Нам знадобиться:

Курка 200 г

Шинка 100 г

Сіль

Картопля 200 г

Ананас 100 г

Морква 1 штука

Цибуля 1 головка

Мелений чорний перець

Майонез 100 г

Як приготувати незвичний олів'є:

Курку відварити в підсоленій воді, остудити і дрібно порізати. Шинку нарізати кубиками. Картоплю і моркву відварити, очистити і порізати на маленькі кубики. Ананас очистити і дрібно порізати. Цибулю подрібнити і обдати окропом. З'єднати всі інгредієнти, заправити майонезом, посолити, поперчити.

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