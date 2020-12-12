Чому варто полюбити авокадо

Авокадо – абсолютно унікальний продукт, неймовірно корисний для здоров'я. Ще зовсім недавно він вважався делікатесом, але зараз дуже популярний і знайти його можна практично скрізь.

Сприяє зниженню ваги

Авокадо містить корисні жири, які довше перетравлюються в організмі людини, забезпечуючи тривале відчуття ситості, що запобігає переїданню і бажанню перекусити.

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Крім того, продукт багатий поживними речовинами і більш ніж 20 вітамінами, мінералами і фітонутрієнтами, що особливо корисно для всіх, хто хоче дотримуватися обмеженого раціону харчування і разом з тим забезпечити організм всіма необхідними йому речовинами для повноцінного функціонування.

Знімає нервове збудження

Був важкий день на роботі? Ви занадто втомилися від шаленого ритму життя? Замість того щоб заварювати чашечку кави, що бадьорить, з'їжте авокадо. Цей фрукт багатий на магній, антистресовий мінерал, який допомагає зняти напругу і поліпшити якість сну.

Покращує стан шкіри і волосся

Авокадо містить велику кількість вітамінів і мінералів, корисних для підтримки здоров'я шкіри. Він живить суху, грубу або пошкоджену дерму, забезпечуючи їй здоровий блиск, пружність і сяйво. Напевно, тому цей продукт часто додають в косметичні засоби. Він має здатність покращувати регенерацію, знімати свербіж та почервоніння.

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