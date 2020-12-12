На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Чому варто полюбити авокадо
-
- 19
Авокадо – абсолютно унікальний продукт, неймовірно корисний для здоров'я. Ще зовсім недавно він вважався делікатесом, але зараз дуже популярний і знайти його можна практично скрізь.
Сприяє зниженню ваги
Авокадо містить корисні жири, які довше перетравлюються в організмі людини, забезпечуючи тривале відчуття ситості, що запобігає переїданню і бажанню перекусити.
І ще: Як схуднути тим, хто дуже любить солодощі
Крім того, продукт багатий поживними речовинами і більш ніж 20 вітамінами, мінералами і фітонутрієнтами, що особливо корисно для всіх, хто хоче дотримуватися обмеженого раціону харчування і разом з тим забезпечити організм всіма необхідними йому речовинами для повноцінного функціонування.
Знімає нервове збудження
Був важкий день на роботі? Ви занадто втомилися від шаленого ритму життя? Замість того щоб заварювати чашечку кави, що бадьорить, з'їжте авокадо. Цей фрукт багатий на магній, антистресовий мінерал, який допомагає зняти напругу і поліпшити якість сну.
Покращує стан шкіри і волосся
Авокадо містить велику кількість вітамінів і мінералів, корисних для підтримки здоров'я шкіри. Він живить суху, грубу або пошкоджену дерму, забезпечуючи їй здоровий блиск, пружність і сяйво. Напевно, тому цей продукт часто додають в косметичні засоби. Він має здатність покращувати регенерацію, знімати свербіж та почервоніння.
Це цікаво: Три звички для довголіття, які змінять життя
-
11:43В Англії сімейна пара знайшла скарб у себе в дворі: фотофакт
-
11:17Крістіан Бейл зіграє лиходія в новому фільмі Marvel
-
10:42Ешлі Грем оголила груди у фотосесії для Vogue: гарячі кадри
-
10:12Як приготувати різдвяний домашній глінтвейн: класичний рецепт
-
09:49Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 грудня
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
09:22Чому варто полюбити авокадо
-
08:46На дорогах України посилять швидкісний контроль: що важливо знати
-
08:19Погода в Україні 12 грудня: ожеледиця та штормове попередження
- 11 грудня
-
21:5116-річна дочка Хайді Клум прикрасила модний глянець
-
21:2312 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:47Лікарі розповіли, як не постраждати через ожеледицю
-
20:20Чому не варто займатися сексом в автомобілі взимку
-
19:40Netflix випустив тизер телеадаптації мультсеріалу Вінкс: що з ним не так
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:13Українська композиторка Дана Винницька створила цікавий проєкт Polska jak poezja
-
18:44Холостячка 2020: дивитись онлайн, хто покинув реаліті у 8 випуску
-
18:22Гороскоп на 12 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:45Що буде з організмом, якщо щодня пити пиво
-
17:15Землю накрила найпотужніша магнітна буря року
-
16:43Холостячка Ксенія Мішина в пікантному боді позувала для модного глянцю
-
16:18Картина з кабінету брюссельського чиновника виявилася шедевром
-
15:42Білл Гейтс порадив 5 книг "кепського" 2020 року
-
15:19Знайдіть тварину на фото: кумедні кадри, які змушують подивитись двічі
-
14:49Співачка SOWA презентує сингл Сам на сам: слухайте запальну новинку
-
09:49Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 грудня
- 11 грудня
-
20:20Чому не варто займатися сексом в автомобілі взимку
-
18:44Холостячка 2020: дивитись онлайн, хто покинув реаліті у 8 випуску
-
15:42Білл Гейтс порадив 5 книг "кепського" 2020 року
-
12:20Простий тест у картинці розкриє проблеми в особистому житті
-
08:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 грудня
-
07:51Марсохід Curiosity зробив нові фотографії Червоної планети
- 10 грудня
-
21:1311 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:40Кришталеві візерунки: зустрічайте Різдво та Новий рік з новими українськими піснями
-
15:19В Італії запалили найбільшу новорічну ялинку у світі: вражаючі кадри
-
11:21YUNA 2021: оприлюднено список номінантів музичної премії
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 грудня
-
07:18Погода в Україні 10 грудня: потепління та мокрий сніг
- 09 грудня
-
20:52Як змінювалася найкрасивіша жінка світу Белла Хадід: фото 18+
-
19:18Сексуальні та розкуті: найгарячіші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
17:11Найпопулярніші серіали 2020 року: представлено рейтинг за версією IMDb
-
14:20AirPods Max: характеристики та ціна нових бездротових навушників від Apple
-
11:24Скільки людей не хочуть повертатись до роботи в офісі: нове дослідження
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 грудня
-
07:18Погода в Україні 9 грудня: від денних морозів до штормового вітру
- 08 грудня
-
21:45ДИНАМО ▶ ФЕРЕНЦВАРОШ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Європи
-
18:40Спіймати Кайдаша, Zoom та як зробити все добре: що шукали українці в Google у 2020 році
-
16:50У Києві завершили реконструкцію розв'язки, яку ремонтували майже 12 років: фото
-
14:20У Google назвали ТОП пісень, які користувачі наспівували для пошуку
-
11:53У ВООЗ проти примусової вакцинації від коронавірусу: названо причину