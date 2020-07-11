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Чи можна їсти вівсянку кожен день: відповідь дієтолога

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Вівсянка - фото 1
Вівсянка / instagram

Вівсяна каша – один з найпопулярніших сніданків. Вівсянка насичує наш організм вітамінами і корисними речовинами, але чи можна її їсти щодня?

Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла лікар-дієтолог Альбіна Коміссарова.

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"Чи можна їсти вівсянку кожен день, чи вона вимиває кальцій? Дійсно, частка правди в цьому висловлюванні є, але 1 ск. молока заповнить цю втрату. Пам'ятайте, що ключовий момент – різноманітність", – написала вона. Експерт також відзначила, що ідеальним можна назвати сніданок, який містить вуглеводи, білки, жири. Якщо, з'ївши кашу зранку, через пів години / годину ви відчуваєте себе голодними – тоді краще снідати переважно білковою їжею зранку: яйця, курка; сир. А якщо ви наїдаєтеся кашею, то основою сніданку мають бути крупи, хліб, мюслі.

Коміссарова ще попередила, що на сніданок краще відмовитися від солодкого. Річ у тому, що швидкі вуглеводи дають різкий сплеск інсуліну і такий самий швидкий спад, через це вас знову замучить голод і швидше за все протягом дня ви будете переїдати.

Чи можна їсти вівсянку кожен день: відповідь дієтолога - фото 415252

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Джерело: instagram
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