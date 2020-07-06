Фахівці назвали найкорисніші напої для чоловічого організму

Фахівці назвали найкорисніші напої для здоров'я чоловіків. При регулярному вживанні ці соки здатні підвищити рівень тестостерону і знизити ризик розвитку імпотенції.

Медики і дієтологи стверджують, що для чоловічого здоров'я дуже важливо включити в раціон соки з натуральних продуктів. Досить буде однієї склянки в день, щоб знизити ризик розвитку простатиту і підвищити потенцію.

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Гранатовий сік. У ньому містяться такі корисні вітаміни, як А, В1, В2, В6, С і мікроелементи – залізо, калій, магній і фосфор. Крім цього, такий сік містить велику кількість антиоксидантів і покращує стан кровоносних судин. Дуже корисний для чоловічої потенції.

Гарбузовий сік. У ньому є велика кількість цинку, завдяки якому в організмі чоловіка підвищується рівень тестостерону. Цей сік дуже корисний для профілактики простатиту.

Кавуновий сік. Він містить в собі цитрулін, це амінокислота, що володіє судинорозширювальним ефектом. Цей процес викликає приплив крові до статевого органу і забезпечує чоловікам стійку потенцію.

Селеровий сік. Цей напій має у своєму складі андротестостерон, який перетворюється в організмі в тестостерон. Також рекомендується для вживання жінкам. Допомагає при хворобах кишково-шлункового тракту та сечокам'яної хвороби.

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