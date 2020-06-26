Чи можна пити під час і після їжі

Вода під час і після їжі. Це питання, яке одвічно турбує людей, що дотримуються здорового способу життя.

Коло нього з’явилось безліч міфів і правдивих фактів.

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Популярнішими за обговорення скільки треба пити води, є лише дискусії, як її потрібно вживати з їжею – до, під час або після. Їжу можна запивати водою, а можна і не запивати. А як же шлунковий сік – вода його розбавить, і шлунок не зможе перетравлювати їжу! Це міф. А ось факти:

Частина води всмоктується відразу ж стінками шлунка. Для води, що залишилася, є спеціальний канал, по якому вона стікає, не змішуючись з перетравлюваної їжею. Звичайно, чай, кава, компоти та інші напої, які містять в собі не тільки воду, затримуються в шлунку, але навіть їх треба випити величезну кількість, щоб вони почали впливати на швидкість перетравлення їжі. Однак, головне правило, на думку фахівців, звучить так: пийте, коли хочеться!

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