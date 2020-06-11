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Три причини додавати насіння льону до страв

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Користь насіння льону - фото 1
Користь насіння льону

Сьогодні популярно називати деякі продукти суперфудами, якщо вони мають чимало корисних властивостей. До списку таких потрапило і насіння льону, яке можна знайти майже у кожному магазині. Чому ж його варто їсти регулярно?

Насіння льону значно бюджетніше за кіноа, зате має не менше крутих властивостей. Розповідаємо, чому український суперфуд варто внести до звичного раціону. До слова, його можна додавати до салатів, каш, супів та навіть десертів.

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Покращує травлення. Льон містить чимало клітковини, яка потрібна не лише для покращення здоров'я, а й для нормалізації травлення.

Чому корисно їсти насіння льону - фото 409473
Чому корисно їсти насіння льону

Знижує вагу. Завдяки тій же клітковині льон допомагає позбутись зайвих кілограмів. Річ у тому, що він дозволяє швидко та на тривалий час втамувати голод. Тому менше шансів з'їсти забагато чи піддатись бажанню щось перекусити.

Допомагає чутливій шкірі. Власники такого типу шкіри знають, як важко за нею доглядати. А регулярне вживання насіння льону дозволяє зменшити ризики різноманітних запальних процесів, а й також посилює захисні функції шкіри.

Як насіння льону допомагає організму - фото 409474
Як насіння льону допомагає організму

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Джерело: newsyou
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