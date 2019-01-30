Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Науковці знайшли зв'язок між навідуванням спортзалу і розміром чоловічої гідності

  • 429
Ніколи не зловживайте фізичними навантаженнями - фото 1
Ніколи не зловживайте фізичними навантаженнями

Дослідники з Університету Центральної Флориди вивчали будову тіла спортсменів і прихильників фізичних навантажень. Своїми спостереженнями вони поділилися у журналі Nature.

Виявилося, що регулярні фізичні навантаження, які перевищують норму для конкретної людини, стають причиною погіршення притоку крові до статевого члена. Природно, це впливає і на розмір чоловічої гідності.

І ще: Названо ще одну вагому причину займатися сексом

Тягання "залізяччя" можуть стати причиною зменшення статевого члена. Вчені встановили, що при схудненні на кожні 5 кг відбувається зменшення майже на 1 см у стані ерекції.

Основний фактор тут – інтенсивність тренувань. Чим більше підходів і збільшення ваги знарядь – тим меншим стає статевий член.

Зловживання тяганням заліза може впливати на розмір статевого члена - фото 304761
Зловживання тяганням заліза може впливати на розмір статевого члена

Але є й користь від тягання "заліза". Такий тип занять покращує роботу серцево-судинної системи, а отже – ерекція стає кращою.

Загалом, це лише наукові гіпотези. Ми ж просто нагадуємо, що майже все приносить користь, якщо цим не зловживати. Бережіть себе та своє здоров'я.

Читайте також: Учені пояснили, чому чоловікам потрібно займатися спортом по 15 хвилин на день

Джерело: Fatherly
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на лютий 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 01 лютого, 12:51
  • 2034
Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
  • 04 лютого, 17:00
  • 388
Привітання з Днем ангела Оксани: побажання і картинки на іменини
  • 05 лютого, 18:42
  • 31287
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука