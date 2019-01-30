Науковці знайшли зв'язок між навідуванням спортзалу і розміром чоловічої гідності

Ніколи не зловживайте фізичними навантаженнями

Дослідники з Університету Центральної Флориди вивчали будову тіла спортсменів і прихильників фізичних навантажень. Своїми спостереженнями вони поділилися у журналі Nature.

Виявилося, що регулярні фізичні навантаження, які перевищують норму для конкретної людини, стають причиною погіршення притоку крові до статевого члена. Природно, це впливає і на розмір чоловічої гідності.

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Тягання "залізяччя" можуть стати причиною зменшення статевого члена. Вчені встановили, що при схудненні на кожні 5 кг відбувається зменшення майже на 1 см у стані ерекції.

Основний фактор тут – інтенсивність тренувань. Чим більше підходів і збільшення ваги знарядь – тим меншим стає статевий член.

Зловживання тяганням заліза може впливати на розмір статевого члена

Але є й користь від тягання "заліза". Такий тип занять покращує роботу серцево-судинної системи, а отже – ерекція стає кращою.

Загалом, це лише наукові гіпотези. Ми ж просто нагадуємо, що майже все приносить користь, якщо цим не зловживати. Бережіть себе та своє здоров'я.

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