Чи корисно заміняти хліб на лаваш: пояснення експертів

Останнім часом з'являється все більше суперечок, в яких головним героєм є хліб. Багато експертів рекомендують, наприклад, відмовлятися від дріжджової випічки. Інші ж люди шукають альтернативу – всілякі хлібці, лаваші та коржі. Але чи корисно заміняти хліб на лаваш? Відповідь дають експерти.

Фахівці зауважують, що тонкий лаваш, в який зазвичай загортають кебаб, дійсно може бути корисною заміною хлібу. Причому, він на 20-30% корисніший для організму. Розповідаємо, що ж робить його таким.

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"У лаваші, як правило, використовується менше цукру, але за складом це фактично те ж саме, що білий хліб", – підкреслили експерти.

Вони пояснили, що основа тонкого лаваша, який печеться з білого борошна, – крохмаль. А він є з'єднаними разом молекулами глюкози, які моментально вивільняються в організмі. Таким чином, його споживання сприяє швидкому зростанню рівня цукру в крові так само, як це відбувається зі звичайним хлібом. Якщо не контролювати кількість цього продукту, то це загрожує збільшенням жирових відкладень через високий вміст вуглеводів, які не встигають витрачатися організмом.

Загортайте в лаваш корисні інгредієнти / smachno

Плюс лаваша полягає в тому, що його щільність дає можливість бути хорошою "обгорткою" для різних начинок з корисних компонентів. У такому варіанті його можна з'їдати менше, уникаючи небезпечно високою дозування шкідливих швидких вуглеводів, які сприяють зростанню цукру в крові і надмірного відкладення жиру.

Утім не варто забувати й про склад лаваша. Уважно ознайомтесь з ним перед тим, як купувати. Цілком імовірно, що корисна альтернатива хлібу може не бути такою, якщо виробник додав до цього продукту низку зайвих інгредієнтів.

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