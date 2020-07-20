Лише зубочистка і руки: хлопець показав лайфхак з кавуном

Важко уявити літо без кавунів, хоч вони і подобаються далеко не всім. Тож не дивно, що в мережі побільшало відео з креативними способами нарізки цього смаколика. Але цей дуже простий!

На платформі Reddit користувач з ніком unnaturalorder поділився простим відео, як розділити гарбуз. За короткий час ролик піднявся у топи та зібрав понад 11 тисяч балів та 200 коментарів. А все тому, що для цього лайфхаку потрібні тільки кавун, зубочистка та руки.

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На ролику хлопець просто встромляє у ягоду зубочистку, а потім кілька разів б'є по кавуну рукою, після чого він розкривається. Чому так трапляється? Річ у тому, що дуже стиглі кавуни часто накопичують газ всередині, тому навіть у продуктових магазинах трапляються моменти, коли цей літній смаколик просто вибухає.

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