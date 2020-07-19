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Які продукти обов'язково мають бути на сніданок

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Які продукти обов'язково мають бути на сніданок - фото 1

Сніданок не дарма вважається важливим прийомом їжі, адже чимало людей без нього починають переїдати упродовж дня та втрачають форму. Розповідаємо, які продукти повинні входити до ранкової трапези, щоб зарядити енергією на кілька годин.

Варто розуміти, що до сніданку має входити вдосталь клітковини, щоб до обіду не відчувати голод, а також не мати проблем зі здоров'ям. Тому варто додавати більше продуктів з цим волокнами та клітковиною у свій раціон.

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Яйця з зеленню – це чудовий варіант сніданку та ідеальне джерело білків у поєднанні з клітковиною. Можна додавати не лише петрушку чи кріп, а й шпинат, броколі чи авокадо.

Які продукти обов'язково мають бути на сніданок - фото 416447

Вівсянка. Ні для кого не таємниця, що це ідеальний сніданок, який не вимагає чимало часу, а також може доповнюватись горіхами, фруктами, ягодами чи овочами.

Тости з цільнозернового хліба. Існує міф, що бутерброди – це шкідлива їжа, але варто розуміти, що йдеться про поєднання білого хліба з ковбасними виробами сумнівної якості. А от тост з цільнозернового хліба у поєднанні з овочами та куркою буде не лише смачним, а й корисним.

Які продукти обов'язково мають бути на сніданок - фото 416446

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Джерело: newsyou
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