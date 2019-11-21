Чи корисно їсти локшину швидкого приготування

Локшина швидкого приготування здається ідеальним варіантом для обіду – дешевим, швидким і навіть смачним. Але насправді ви їсте не найкращий продукт, який підходить людському організму.

З чого складається локшина швидкого приготування? У складі локшини швидкого приготування, як правило, завжди є пшеничне борошно, рослинна олія (соєва або соняшникова), а також різні сушені овочі. Найчастіше це цибуля, томати, паприка, селера, морква, петрушка й інша зелень.

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Нерідко в локшині швидкого приготування можна натрапити на гриби і навіть м'ясо. Принаймні його обіцяють виробники. Однак на ділі практично в жодній торговій марці немає натурального м'яса або бульйону. Як правило, мова йде про сушену курку або яловичину, а то і зовсім прості ароматизатори.

Сама по собі локшина швидкого приготування не несе ніякої шкоди. Але водночас їсти її щодня не слід. У цілому локшина швидкого приготування – це сертифікований продукт, який пройшов всілякі перевірки. А значить, його можна їсти – такий висновок вчених. Отруїтися з її допомогою неможливо, запевняють вони.

Але наявність пальмової олії вважається не найкориснішою. У ній містяться насичені жири, які сприяють утворенню атеросклеротичних бляшок. Для здорового організму помірна її кількість не завдасть шкоди. Але тим, у кого є проблеми, краще локшиною швидкого приготування не зловживати. Також у локшині є карбонат натрію, тобто харчова сода, і поліфосфат натрію, який використовується для регулювання кислотності.

Головне – не зловживати такою їжею

Пшеничне борошно в складі теж не несе особливої ​​користі. Переробка зерна зменшує кількість клітковини і вітамінів. Тому краще всього їсти локшину, але не швидкого приготування, а з цільнозернового борошна.

Найшкідливішими сполуками є сорбат калію, бензоат натрію, глутамат натрію і мальтодекстрин. Утім, кількість їх настільки мізерна, що, як уже говорилося вище, одна пачка локшини швидкого приготування не завдасть шкоди, а ось щоденне її поїдання цілком може.

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