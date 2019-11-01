Чи корисно перед сном пити склянку кефіру

Кефір корисний, якщо не пити його перед сном

Склянка кефіру перед сном вважається більшістю корисною. Втім, фахівці переконані, що у такої звички є й не вельми бажані наслідки. У чому суть – читайте далі!

Насправді у кефіру є без перебільшення широкий спектр корисних властивостей, підтвердили експерти. Склад кисломолочного напою відрізняється безліч макро- та мікроелементів. У ньому присутні вітаміни групи В, корисні для посилення імунітету лактобактерії.

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Крім того, кефір – джерело важливого для організму мінералу кальцію. Якщо врахувати, що кальцій найкраще засвоюється саме в нічний час, склянка кефіру перед сном може бути дуже хорошим і правильним ритуалом. Крім цього, вживання кефіру забезпечує почуття ситості і допомагає уникнути небажаних перекусів у пізній час.

Але все ж у звички пити кефір є і мінуси. Кефір може діяти як діуретик і сприяти нічним пробудженням заради походів до туалету. Крім того, до складу цього напою входять речовини, які надають збудливий ефект на нервові клітини, що зовсім небажано для нічного відпочинку.

Кефір може негативно вплинути на нічний відпочинок

Кефір та інші молочні продукти (крім твердого сиру) належать до їжі, яка багата високим інсуліновим індексом, тобто після її вживання різко піднімається рівень інсуліну. Підвищення рівня інсуліну сприяє виділенню залозами альдостерону, який затримує натрій і рідину. Таким чином виникає ризик виявити вранці у себе набряків.

Тому, якщо ви й звикли пити кефір щодня, то ми не рекомендуємо робити це перед сном.

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