Науковці розповіли, чому чоловікам не можна пити багато чаю

Чай – корисний і смачний напій, який люблять мільйони людей по всьому світу. Втім, дослідження за участю шести тисяч осіб, за якими спостерігали протягом 40 років, вказало на те, що для чоловіків зловживання чаєм може мати не вельми позитивні наслідки.

Медики з Університету Глазго виявили, що ті представники сильної половини людства, які п'ють багато чаю, – більш схильні до розвитку раку простати.

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Чоловіки, котрі випивають 7 і більше чашок чаю на день, мали на 50% вищий ризик захворіти на цю хворобу, ніж чоловіки, які пили 3 або менше чашки на день, – повідомили вчені.

Фахівці також зауважили, що отримані ними дані їх дещо збентежили. Воно й не дивно, адже те, що вони встановили, суперечить попереднім дослідженням, які називали чаювання однією з найкорисніших для здоров'я звичок. Зокрема, доводилося, що любов до чаю допомагає знизити розвиток раку, а також захворювань серця, діабету та хвороби Паркінсона. З цієї причини автори дослідження намагаються утримуватися від якихось конкретних заяв, які стосуються небезпеки чаю.

Зловживання чаєм має негативний вплив на здоров'я чоловіків

"Ми не знаємо, чи є фактором ризику чай сам по собі", – пишуть медики, вказуючи на те, що необхідні додаткові дослідження цієї проблеми.

Водночас експерти порекомендували не вживати занадто багато чаю. Відзначимо, що дослідження почалося ще у 1970 році, а його учасниками стали добровольці у віці від 21 до 75 років, яких протестували на предмет споживання чаю, кави й алкоголю, а також куріння та загального стану здоров'я.

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