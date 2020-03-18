Чи будуть Go-A представляти Україну на Євробаченні 2021: відповідь Суспільного

Євробачення 2020 скасували через коронавірус, тож найпопулярніший пісенний конкурс пройду у 2021 році. Чи залишиться гурт Go-A представниками України – читайте далі.

На Суспільному повідомили, чи варто очікувати заміни українських представників у зв'язку з перенесенням конкурсу Євробачення на 2021 рік. Телеканали СТБ UA: ПЕРШИЙ не збираються влаштовувати додатковий нацвідбір, тож Go-A матимуть можливість виступити на сцені головного пісенного конкурсу Європи.

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"Якщо в житті гурту Go_A нічого не зміниться й вони будуть готові виступити на сцені Євробачення наступного року, ми цьому сприятимемо. Це стосується й підготовки до пісенного конкурсу, і решти організаційних питань", – поділився очільник правління UA: Суспільне мовлення Зураб Аласанія.

Він додав, що всі партнери суспільного погоджуються з цим рішенням. Водночас постає питання щодо того, чи продовжувати термін договору про Нацвідбір між Суспільним та СТБ. За словами Аласанії, це буде вирішено у робочому порядку.

Команда Go_A також поділилася з шанувальниками цією інформацію, а також подякував за підтримку, не оминувши увагою і ситуацію з коронавірусом.

"Ми дуже вдячні кожному з вас за підтримку і шалені емоції, що ви нам подарували. За віру у себе і переможний дух. За те, що перевернули наш світ і стали уже такою близькою музичною родиною! Бережіть себе та рідних, слідкуйте за здоров’ячком! А коли ситуація стабілізується – обов’язково зустрінемося на концертах та фестивальних майданчиках. Любими вас!", – йдеться на офіційній сторінці Go_A в соцмережі Facebook.

Нагадаємо, що Go_A виступлять із піснею Соловей у Роттердамі у 2021:

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