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В Іспанії відбулися перші у світі гонки безпілотних електрокарів

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Перемогу здобула команда Arrival - фото 1
Перемогу здобула команда Arrival

Системи автономного водіння продовжують набирати популярність, а розробники – удосконалювати їх алгоритми. В Іспанії пройшли перші в історії змагання гоночних болідів без водіїв: за призове місце безпілотники боролися самостійно.

Електрокари DevBot 2.0 з потужністю двигунів 402 к.с. здатні розвивати максимальну швидкість понад 320 км/год. Кожна модель використовувала для навігації п'ять лідарів, два радари, 18 ультразвукових сенсорів, систему супутникового позиціонування, шість камер, два оптичні датчики швидкості та чипсет Nvidia Drive PX2, який відповідав за обробку даних.

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Команда британської компанії Arrival і команда Мюнхенського університету отримали рівні стартові умови – відмінність між електрокарами полягала лише в програмному забезпеченні болідів. Останнє злегка знизило градус видовищності заїзду на вісім кіл: "джентльменські" алгоритми вимагали від наздоганяючого зробити запит на обгін суперника в "критичній зоні", щоб уникнути аварії.

Перемогу в заїзді здобула команда Arrival. У перспективі дані, зібрані з бортових комп'ютерів електрокарів, допоможуть розробникам систем автономного водіння вдосконалити алгоритми автопілотів при русі на високій швидкості.

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Джерело: New Atlas
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