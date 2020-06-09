Chevrolet Colorado перетворили на нереальне авто

Це – унікальний позашляховик, побудований тюнерами з США, і цей автомобіль отримав назву Fab Fours.

Позашляховик Kymera побудували на базі Chevrolet Colorado 2015 року, хоча від базового авто практично нічого не залишилося.

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У авто не звичайний двигун, а 5,9-літровий дизельний двигун Cummins V8, оснащений парою турбокомпресорів, тому тепер він забезпечує потужність 650 л. с. і викидає клуби чорного диму при кожному торканні педалі газу.

Однак, не тільки двигун робить авто унікальним. Автомобіль оснащений абсолютно новою підвіскою, включаючи масивні амортизатори і пружини Fox, а також використовує осі для військових авто. Повідомляється, що позашляховик краще за все підходить для підйому по скелях з важкими позашляховими стежками або для пробивання через пустелю.

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