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Система відеофіксації у Києві зафіксувала новий антирекорд перевищення швидкості

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Система відеофіксації у Києві зафіксувала новий антирекорд перевищення швидкості - фото 1

У Києві на вулиці Олени Теліги автоматична система фіксації порушень ПДР зафіксувала антирекорд по швидкості. Про це повідомила Патрульна поліція в Facebook.

Так, як повідомляє Патрульна поліція Києва, швидкість автомобіля з держномером AA297 ***, який рухався вулицею Олени Теліги була 224 км/год, при дозволеній швидкості у 50 км/год. Інших деталей в поліції не повідомляють.

І ще: Де розташовані камери фотовідеофіксації порушень ПДР: адреси та карта

Також камери автоматичної фіксації зафіксували 45 авто, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год. На трасах, де встановлено дорожні камери, дозволену швидкість значно перевищували понад 200 автомобілів.

Читайте також: Відеофіксація порушення ПДР: хто став порушником у першу хвилину роботи системи у Києві

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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