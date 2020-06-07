Система відеофіксації у Києві зафіксувала новий антирекорд перевищення швидкості

У Києві на вулиці Олени Теліги автоматична система фіксації порушень ПДР зафіксувала антирекорд по швидкості. Про це повідомила Патрульна поліція в Facebook.

Так, як повідомляє Патрульна поліція Києва, швидкість автомобіля з держномером AA297 ***, який рухався вулицею Олени Теліги була 224 км/год, при дозволеній швидкості у 50 км/год. Інших деталей в поліції не повідомляють.

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Також камери автоматичної фіксації зафіксували 45 авто, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год. На трасах, де встановлено дорожні камери, дозволену швидкість значно перевищували понад 200 автомобілів.

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