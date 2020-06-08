Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Водій потрапив на камери відеофіксації 10 разів за день

  • 95
Водій потрапив на камери відеофіксації 10 разів за день - фото 1

Камери автоматичної фіксації 6 червня зафіксували 10 порушень ПДР одним водієм. Про це повідомила Патрульна поліція на офіційній сторінці у Facebook.

"Найбільшу кількість разів швидкісний режим порушив автомобіль Hundai Sonata. Він перевищував аж 10 разів. Також камери зафіксували автомобіль – Hyundai Santa Fe, який порушив швидкісний режим 9 разів", – йдеться в повідомленні.

До теми: Система відеофіксації у Києві зафіксувала новий антирекорд перевищення швидкості

Всього за перші п'ять днів роботи 45 камери автофіксації в Києві і області зафіксували 200 тисяч порушень ПДР.

Нагадаємо, що зараз система фіксує тільки перевищення швидкості, проте її функції розширюватимуть в цьому році. Зокрема, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху, порушення правил зупинки, стоянки, а також встановленої для транспортних засобів заборони рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів, тротуарами чи пішохідними доріжками та виїзд на смугу зустрічного руху.

Читайте також: Де розташовані камери фотовідеофіксації порушень ПДР: адреси та карта

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 144
Як оплатити комунальні послуги, не виходячи з дому: покрокова інструкція
  • 05 червня, 16:13
  • 106
Популярна музика з 90-х, яку наспівують усі, але не знають, хто виконавець
  • 05 червня, 18:00
  • 181
Загрузка...
Новини