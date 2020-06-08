Водій потрапив на камери відеофіксації 10 разів за день

Камери автоматичної фіксації 6 червня зафіксували 10 порушень ПДР одним водієм. Про це повідомила Патрульна поліція на офіційній сторінці у Facebook.

"Найбільшу кількість разів швидкісний режим порушив автомобіль Hundai Sonata. Він перевищував аж 10 разів. Також камери зафіксували автомобіль – Hyundai Santa Fe, який порушив швидкісний режим 9 разів", – йдеться в повідомленні.

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Всього за перші п'ять днів роботи 45 камери автофіксації в Києві і області зафіксували 200 тисяч порушень ПДР.

Нагадаємо, що зараз система фіксує тільки перевищення швидкості, проте її функції розширюватимуть в цьому році. Зокрема, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху, порушення правил зупинки, стоянки, а також встановленої для транспортних засобів заборони рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів, тротуарами чи пішохідними доріжками та виїзд на смугу зустрічного руху.

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