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Четверте весілля Віктора Павліка: з'явилися перші фото

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Катерина і Віктор Павлик - фото 1
Катерина і Віктор Павлик / instagram

54-річний український співак Віктор Павлик вже декілька днів як офіційно одружений вчетверте. Про це повідомила в соцмережі його молода дружина, 25-річна Катерина Репяхова.

Дівчина зізналася, що весілля було таємницею, поруч не було нікого, крім фотографа і навіть весільну сукню їй допомагав одягати майбутній чоловік.

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"29 травня ми стали чоловіком і дружиною. Ось уже, як 12 днів. Нам дуже хотілося, щоб все пройшло спокійно і тільки вдвох, тому і вирішили оголосити саме 10.06.20", – написала Катерина Репяхова.

Також вона опублікувала романтичні фото з весілля. Молода дружина написала, що має бути ще урочиста весільна церемонія, для якої вона приготувала інше плаття.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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