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Скандальна MARUV анонсувала новий кліп

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MARUV - фото 1
MARUV / instagram

Епатажна співачка MARUV в пікантному вбранні анонсувала новий кліп. Про прем'єру вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Співачка традиційно одяглася в доволі пікантний наряд. На ній були чорні колготки, туфлі і капелюшок. Особливу увагу привернув прозорий корсет, з якого визирали оголені груди зірки. Щоб обійти цензуру, артистка наліпила на свої груди блискучі наклейки.

Це цікаво: Gorillaz показали новий кліп Friday 13th

"Музичне відео IWantYou з'явиться наступного тижня", – підписала під постом зірка. За пів години пост зірки зібрав більше 13 тисяч лайків. У коментарях співачці залишили купу компліментів, а також жалю про те, що кліп вийде так пізно. А наразі можемо насолодитися яскравим Lyric Video:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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