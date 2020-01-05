Червоний рис: у чому його користь

Медики, провівши дослідження, розповіли про користь червоного рису. Виявилося, крупа може знижувати рівень холестерину.

Червоний рис має різні корисні властивості. У продукті міститься монаколін К, що нормалізує рівень холестерину.

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Завдяки фітостеролам, ненасиченим жирним кислотам і ізофлавонам поліпшується загальний стан здоров'я. Рис корисний для серця, знімає запальні процеси, бореться з метаболічним синдромом. Найважливіше, що крупа уповільнює зростання мутованих клітин, що викликають рак. Зрозуміло, ефект досягається тільки при регулярному вживанні продукту.

Калорійність 100 г сухого червоного рису становить приблизно 365 ккал. Після приготування енергомісткість продукту (без урахування інших продуктів) варіюється в межах 90-100 кКал.

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