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Червоний рис: у чому його користь

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Червоний рис - фото 1
Червоний рис / edimdoma

Медики, провівши дослідження, розповіли про користь червоного рису. Виявилося, крупа може знижувати рівень холестерину.

Червоний рис має різні корисні властивості. У продукті міститься монаколін К, що нормалізує рівень холестерину.

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Завдяки фітостеролам, ненасиченим жирним кислотам і ізофлавонам поліпшується загальний стан здоров'я. Рис корисний для серця, знімає запальні процеси, бореться з метаболічним синдромом. Найважливіше, що крупа уповільнює зростання мутованих клітин, що викликають рак. Зрозуміло, ефект досягається тільки при регулярному вживанні продукту.

Калорійність 100 г сухого червоного рису становить приблизно 365 ккал. Після приготування енергомісткість продукту (без урахування інших продуктів) варіюється в межах 90-100 кКал.

Червоний рис: у чому його користь - фото 378181

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Джерело: edimdoma
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