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Ці продукти допоможуть швидко відновитися після застілля

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Поради дієтологів - фото 1
Поради дієтологів / menu

Дієтологи дали кілька цінних порад, слідуючи яким гарне самопочуття після святкувань повернеться до вас набагато швидше.

Їжте квашену капусту. У післясвяткові дні до кожного прийому їжі додавайте невелику порцію квашеної капусти. І справа не тільки у високому вмісті вітаміну С в цьому продукті, який допомагає зміцнити захисні сили організму. Ця страва завдяки високого вмісту органічних кислот сприяє прискореному травленню.

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Обідайте вінегретом. Ще один хороший спосіб почистити шлунок після свята живота: замінити звичні страви на сніданок, обід або вечерю на порцію салату вінегрет. У цій страві, а точніше в бурячках з його складу міститься багато бетаїну.

Додайте до раціону йогурт. З кожним прийомом їжі пийте нежирні кисломолочні напої: кефір, йогурт, ряжанку і т.д. За рахунок кислот і корисних бактерій вони покращують роботу кишківника, завдяки чому організм позбудеться "баласту".

Ці продукти допоможуть швидко відновитися після застілля - фото 377868

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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