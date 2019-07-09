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Через Меган Маркл "впав" сайт ювелірного бренду

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Меган Маркл - фото 1
Меган Маркл / gettyimages

Герцогиня Сассекська Меган Маркл вийшла у світ, одягнувши маленьке намисто австралійського дизайнера. Шанувальники герцогині помітили на її шиї ланцюжок і завалили сайт дизайнера замовленнями.

Меган Маркл відвідала тенісний турнір, прикрасивши шию маленьким ланцюжком з кулоном у вигляді літери "А". Вона позначає першу букву імені сина герцогині Арчі.

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Шанувальники акторки дізналися, що кулон належить австралійській дизайнерці Еммі Свен і "засипали" сайт її магазину Verse Fine Jewellery замовленнями на аналогічні прикраси. Через величезну кількість відвідувачів сайт "впав".

Через Меган Маркл 'впав' сайт ювелірного бренду - фото 339570
Через Меган Маркл 'впав' сайт ювелірного бренду - фото 339546

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Джерело: nowtolove
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