Як пройшли хрестини сина Меган Маркл і принца Гаррі: милі фото

У суботу 6 липня герцог і герцогиня Сассекські Гаррі і Меган хрестили свого первістка Арчі Харрісона Маунтбеттен-Віндзора. Для закритої церемонії на 25 осіб батьки вибрали невелику каплицю у Віндзорському замку.

Малюк Арчі приміряв знамениту хрестинну сорочку Віндзорів. Мереживна сукня – точна копія тієї, яку зшили у 1841 році для принцеси Вікторії, старшої дочки королеви Вікторії. Крихітне, але дуже пишне вбрання у XIX столітті пошила шотландська швачка Джанет Сазерленд, а у 2004 році його з ювелірною точністю відтворила королівська кравчиня Анджела Келлі.

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Сімейний портрет з королівських хрестин сина Меган і Гаррі:

Меган Маркл і принц Гаррі похрестили свого синочка Арчі

Нове платтячко зі спітлфілдського шовку і хонітонського мережива вперше приміряв Джеймс, віконт Северн – син графа Уессекського принца Едварда і його дружини Софі, хрещений у 2008 році. Останнім королівським малюком, на якого його одягнули, став принц Луї, якого хрестили у липні 2018 року. Оригінал з 2004 року дбайливо зберігається в Букінгемському палаці.

Традиційне частування на хрестинах британських аристократів – верхній ярус торта, який подавали на весіллі батьків малюка. З року в рік, з десятиліття в десятиліття члени королівської сім'ї замовляли до вінчання так звані fruit cakes – кекси, які можуть зберігатися у холодильнику роками. Але Меган і Гаррі колись вирішили знехтувати цією традицією, замовивши на весілля лимонно-бузиновий бісквітний торт. Тепер їм знову довелося вдатися до послуг королівського кондитера, тому що їх легкий десерт до хрестин не "дожив".

Офіційний портрет Меган і Гаррі з їхнім сином Арчі

Меган і Гаррі вирішили зберегти в таємниці імена хресних батьків Арчі. Це незвично, адже за британськими законами церковноприходські книги, в яких фіксують хрестини, перебувають у публічному доступі. Для герцога і герцогині Сассекських зробили виняток – ми не знаємо, ні хто став "духовним" батьком і матір'ю дитини, ні скільки їх. Це рішення було продиктовано бажанням уберегти друзів пари від пильної уваги преси. За чутками, знаменитостей серед хрещених батьків Арчі немає. Раніше вважалося, що саме Джордж Клуні міг би стати хресним для королівського малюка.

Нагадаємо, за англіканською традицією у дитини має бути щонайменше троє хресних: двоє однієї з дитиною статі і один – протилежної. Так, у принца Джорджа сім хресних батьків, у принца Луї шість, а у принцеси Шарлотти – п'ять.

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