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Меган Маркл здивувала струнким тілом: фотофакт

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Фани королівської сім'ї залишилися в захваті - фото 1
Фани королівської сім'ї залишилися в захваті / Super

Після народження сина Арчі пройшло трохи більше як місяць, а Меган Маркл вже продемонструвала струнку фігуру під час спільного виходу з чоловіком.

Разом з принцом Гаррі герцогиня відвідала бейсбольний матч між командами New York Yankees і Boston Red Sox на Лондонському стадіоні. Матч пройшов на підтримку фонду Ігор нескорених.

І ще: Меган Маркл і принц Гаррі оприлюднили перше фото сина

Для такого заходу дружина герцога Сассекського вибрала закрите чорне плаття Stella McCartney з великим поясом, яке підкреслило її струнку талію. Фани королівської сім'ї залишилися в захваті, як Меган швидко повернулася в майже ідеальну форму. Адже ще під час інтерв'ю в Віндзорському замку герцогиня позувала з великим животом після вагітності.

Меган Маркл здивувала струнким тілом: фотофакт - фото 337341

Після гри королівська пара зустрілася з гравцями обох команд. На честь народження малюка принц Гаррі і Меган отримали подарунок у вигляді бейсбольної форми для сина Арчі.

Меган Маркл здивувала струнким тілом: фотофакт - фото 337340

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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