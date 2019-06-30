Меган Маркл здивувала струнким тілом: фотофакт

Після народження сина Арчі пройшло трохи більше як місяць, а Меган Маркл вже продемонструвала струнку фігуру під час спільного виходу з чоловіком.

Разом з принцом Гаррі герцогиня відвідала бейсбольний матч між командами New York Yankees і Boston Red Sox на Лондонському стадіоні. Матч пройшов на підтримку фонду Ігор нескорених.

І ще: Меган Маркл і принц Гаррі оприлюднили перше фото сина

Для такого заходу дружина герцога Сассекського вибрала закрите чорне плаття Stella McCartney з великим поясом, яке підкреслило її струнку талію. Фани королівської сім'ї залишилися в захваті, як Меган швидко повернулася в майже ідеальну форму. Адже ще під час інтерв'ю в Віндзорському замку герцогиня позувала з великим животом після вагітності.

Після гри королівська пара зустрілася з гравцями обох команд. На честь народження малюка принц Гаррі і Меган отримали подарунок у вигляді бейсбольної форми для сина Арчі.

Читайте також: 6 секретів щасливого сімейного життя принца Гаррі та Меган Маркл