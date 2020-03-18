ПриватБанк буде проводити обмін валют лише онлайн: з'явились деталі

Найбільший банк України ПриватБанк з 18 березня тимчасово зупинив готівковий обмін валют. Всі валютообмінні операції банк буде проводити у безготівковому форматі.

ПриватБанк вже пішов на радикальні заходи через затримку доставки доларів в Україну – тимчасово зупинив покупку і продаж готівкової валюти і перевів її в онлайн. При цьому готівкова гривня в касах і банкоматах є.

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З 18 березня ПриватБанк буде проводити валютообмінні операції для клієнтів фізичних осіб в безготівковому форматі через мобільний банк Privat24, веб версію Приват24 і мережу терміналів самообслуговування, – йдеться в повідомленні на сайті банку.

Цей захід вимушений і тимчасовий. Він буде діяти на період карантину через коронавірус і до відновлення міжнародного авіасполучення і поставок в Україну валютних банкнот з-за кордону.

При цьому отримати готівкову валюту в касах ПриватБанку можуть без обмежень власники валютних депозитів, термін дії яких завершується. Для цього потрібно зробити попереднє замовлення.

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