Через дефект у світі відкликають 35 тисяч Mazda3

Компанія Mazda подала у Національне управління безпеки дорожнього руху (NHTSA) США повідомлення про дефект, пов'язаний з безпекою, який виявлений у деяких автомобілях Mazda3 2019 і 2020 модельних років.

Дефект призводить до того, що транспортний засіб може несподівано зупинитися під час руху через ненавмисне увімкнення автоматичної системи екстреного гальмування Smart Braking System (SBS).

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Причиною дефекту є помилка в керуючому програмному забезпеченні SBS, через яку система помилково вважає, що перед автомобілем виявлена ​​перешкода. Щоб уникнути зіткнення або зменшити шкоду від неї, система автоматично виконує гальмування, хоча ризику зіткнення в цьому випадку немає.

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При цьому вона видає повідомлення і попереджувальний звуковий сигнал. Очевидно, що якщо автоматична система екстреного гальмування SBS несподівано активується під час водіння, зростає ризик зіткнення з транспортним засобом, що рухається позаду вас.

Поки не було зареєстровано жодного випадку, коли результатом описаного дефекту були б травми або смертельні випадки. Сама ж проблема стосується приблизно 35 390 автомобілів Mazda3, проданих у США.

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