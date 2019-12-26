Лайфак для водіїв: як легко прибрати вм'ятину на бампері, використовуючи чайник

Якщо, наприклад, якийсь "чайник" за кермом зробив вм'ятину на бампері твоєї машини, не хвилюйся. Вирівняти бампер можна за допомогою чайника. Але не того, що кермував, а найзвичайнісінького. Розповідаємо, як це легко зробити.

У мережі активно шириться ролик, на якому видно, як вм'ятину на бампері позашляховика вирівнюють за допомогою гарячої води і туалетного вантуза. Один з чоловіків поливає місце вм'ятини гарячою водою з чайника, а другий присмоктує нагріту таким чином поверхню вантузом. Секунда – і вм'ятини немає.

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Виходить, що такий спосіб ремонту досить дієвий. Як зазначається, весь процес вирівнювання насправді трохи довший, ніж показано на відео. Зрозуміло, що пластиковий бампер потрібно добре прогріти і склянки окропу буде мало. Якщо раптом нічого не вийде, то завжди можна відправитися в автосервіс.

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