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Британці назвали головну небезпеку, пов'язану з повільними водіями

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Повільні водії змушують інших іти на небезпечний маневр - фото 1
Повільні водії змушують інших іти на небезпечний маневр

Як показало дослідження британського міністерства транспорту, за останні п'ять років число людей, які загинули або отримали важкі травми у результаті аварії через занадто повільну їзду, зросло на 75 відсотків. Статистика, будемо відверті, вражає!

Як пише Daily Star, тільки за минулий рік у Великобританії 26 людей отримали важкі травми та двоє загинули у результаті аварій, причиною яких стала невиправдано низька швидкість одного з учасників руху. Ще 132 людини отримали травми легкого або середнього ступеня тяжкості.

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При цьому у Великобританії існують штрафи за їзду, значно повільнішу за встановлений швидкісний режим – водієві доведеться заплатити 100 фунтів стерлінгів, також він отримує три штрафних очка. Але навіть це не завжди змушує водіїв їхати швидше.

Засновник альянсу британських водіїв Х'ю Бладон згоден з думкою, що повільні водії – не менша небезпека на дорозі, ніж лихачі. На його думку, така манера водіння дратує оточуючих, збирає за собою "хвости" з інших водіїв і змушує їх іти на обгін, найнебезпечніший маневр на дорозі.

Повільні водії часто дратують інших учасників дорожнього руху - фото 376180
Повільні водії часто дратують інших учасників дорожнього руху

Повільна їзда, за словами Бладона, "егоїстична і зовсім дурна, та ще й призводить до катастрофи". Але водночас представник альянсу розуміє, що деякі водії їдуть повільно, тому що у них недостатньо досвіду і впевненості в собі. Як зізнався Бладон, з цим навряд чи можна щось зробити.

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Джерело: dailystar
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