"Вимкни телефон": TVORCHI презентували іронічну пісню про залежність від соцмереж

Гурт "TVORCHI" випустили анімований кліп на пісню "Вимкни телефон" й розповіли історію про оманливе життя у віртуальному світі. Музиканти закликають слухати їхню нову пісню й трохи відірватися від усього навколо!

Прем'єра треку "Вимкни телефон" від гурту TVORCHI відбулася зранку 28 жовтня 2022 року на YouTube. За кілька годин ця пісня вже зібрала тисячі прослуховувань, лайків та схвальних коментарів від слухачів.

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"Вимкни телефон" – це іронічний трек про телефонну залежність: не від новинних пабліків, а від красивого життя у соцмережах.

Це історія хлопця, який на побаченні з дівчиною готовий дістати їй зірку з неба, а вона гортає стрічку в Instagram і не помічає його почуттів. В соцмережах завжди красива картинка, але в пісні ми закликаємо – "вимкни телефон" і живи реальним життям, а не цифровим. Зараз це особливо актуально ще й для того, щоб зберегти свої нерви", – коментують музиканту гурту TVORCHI.

Слухай пісню TVORCHI – Вимкни телефон:

Слова пісні TVORCHI – Вимкни телефон:

Може я не з тих,

На яких ти дивишся увесь час

В мережі

(В мережі)

Може я не з тих,

Хто живе для інших і хто завжди

На межі

(На межі)

Знаєш, я не з тих,

Хто завжди щасливий але лише

На показ

(На показ)

Знаєш, я не з тих,

Хто говорить гарно «це назавжди»

Але лише на раз

Яка тобі різниця,

Це все не так серйозно

Це все звичайний сон

Тобі це просто сниться

Не псуй момент, благаю

Вимкни телефон

(Вимкни телефон)

Щось таке в тобі

Ти мене відносиш в рай

В рай відносиш, в рай відносиш

Знай

Так давно шукав

Тепер не відпускай

В рай відносиш, в рай відносиш

Поки зорі світять, ми як діти,

Ми над світом лиш у двох

(Лиш у двох, лиш у двох)

Поки очі світять

Час радіти, час летіти до зірок

До зірок

(До зірок, до зірок)

Знаєш, я не з тих

Хто завжди щасливий але лише

На показ

(На показ)

Знаєш, я не з тих,

Хто говорить гарно «це назавжди»

Але лише на раз

Яка тобі різниця,

Це все не так серйозно

Це все звичайний сон

Тобі це просто сниться

Не псуй момент, благаю

Вимкни телефон

(Вимкни телефон)

Може я не з тих,

На яких ти дивишся увесь час

В мережі

Може я не з тих,

Хто живе для інших і хто завжди

На межі

Яка тобі різниця,

Це все не так серйозно

Це все звичайний сон

Тобі це просто сниться

Не псуй момент, благаю

Вимкни телефон

Яка тобі різниця,

Це все не так серйозно

Це все звичайний сон

Тобі це просто сниться

Не псуй момент, благаю

Вимкни телефон

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