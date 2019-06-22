Японка з пишним бюстом вчить носити сумочку правильно: фото

Дівчина з Японії вигадала лайфхак з сумочкою, який зробив її фото вірусними. Щоправда, підійде такий варіант далеко не кожній представниці прекрасної статі.

Користувачка Twitter з Японії має доволі креативний погляд на речі, тому частенько її дописи стають справжнім хітом мережі. Нещодавно вона показала найзручніший спосіб, як правильно носити жіночу сумку. Щоправда, він підійде тільки для тих, у кого є доволі пишним бюст, а також відсутність стражу перед злодіями.

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Дівчина навіть пояснила, що такий лайфхак допомагає зробити сумочку хоча б трохи легшою. І це справді аргумент, адже, зазвичай, жіночі сумки приховують у собі чимало предметів.

Джерело всіх фото: twitter.com/hcupadman

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