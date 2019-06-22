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Японка з пишним бюстом вчить носити сумочку правильно: фото

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Японка вигадала новий спосіб носити сумку - фото 1
Японка вигадала новий спосіб носити сумку / twitter.com/hcupadman

Дівчина з Японії вигадала лайфхак з сумочкою, який зробив її фото вірусними. Щоправда, підійде такий варіант далеко не кожній представниці прекрасної статі.

Користувачка Twitter з Японії має доволі креативний погляд на речі, тому частенько її дописи стають справжнім хітом мережі. Нещодавно вона показала найзручніший спосіб, як правильно носити жіночу сумку. Щоправда, він підійде тільки для тих, у кого є доволі пишним бюст, а також відсутність стражу перед злодіями.

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Дівчина навіть пояснила, що такий лайфхак допомагає зробити сумочку хоча б трохи легшою. І це справді аргумент, адже, зазвичай, жіночі сумки приховують у собі чимало предметів.

Японка з пишним бюстом вчить носити сумочку правильно: фото - фото 335756

Японка з пишним бюстом вчить носити сумочку правильно: фото - фото 335757

Японка з пишним бюстом вчить носити сумочку правильно: фото - фото 335758

Джерело всіх фото: twitter.com/hcupadman

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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