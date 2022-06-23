Чехія призупинила на рік видачу віз росіянам та білорусам

Уряд Чеської Республіки припинив видачу віз та посвідок на проживання громадянам росії та білорусі до кінця березня 2023 року. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Уряд Чеської Республіки підтримав та затвердив пропозицію Міністерства закордонних справ. Про це повідомляю видання "Радіо Прага".

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Згідно з новим положенням закону, усі заяви від громадян росії та білорусі будуть вважати неприйнятними і їх не розглядатимуть. Мета такого впровадження – тиск на ці країни, щоб вони припинили вторгнення, а також забезпечити безпеку Чехії.

Виключення є для тих, хто є членом сім'ї громадянина Чехії чи іншої країни ЄС.

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