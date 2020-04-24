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Чехія першою в ЄС відкрила кордони й суттєво пом'якшила карантин: що далі
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Чехія була однією з перших країн Євросоюзу, що ввела суворий карантин через епідемію коронавірусу. Проте зараз саме ця держава першою в ЄС відкрила свої кордони та суттєво послабила обмеження.
Уряд Чехії дозволив своїм громадянам з 24 квітня виїжджати за кордон, у тому числі на відпочинок в інші країни. З цього ж дня скасовано заборону на вільне переміщення по Чехії.
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Крім того, Чехія послабила заборону на в'їзд іноземців, щоб впустити в країну студентів і тих, хто має робочу візу. При цьому громадяни Чехії та іноземці при в'їзді в країну повинні проходити тест на коронавірус або проводити 14 днів на карантині.
Одночасно з цим громадянам Чехії дозволили збиратися групами до 10 осіб (до цього дозволялось тільки двом людям). З 27 квітня буде відновлено навчання у вишах Чехії, відкриються магазини площею до 2500 квадратних метрів, фітнес-центри та бібліотеки. З 11 травня, як очікується, почнуть працювати ТЦ і перукарні, з 25 травня – ресторани й готелі.
План виходу Чехії з карантину
14 квітня чеський уряд представ план виходу з карантину, що складається з п'яти етапів, розтягнутих з 20 квітня до 8 червня 2020 року. Тоді чиновники відзначили, що графік "повернення до нормального життя" може бути скоректований у зв'язку з актуальною ситуацією. Так і сталося. Тепер в плані залишилося всього чотири кроки, і останній введуть вже 25 травня.
Перший етап, призначений на 20 квітня, вже позаду. Цього понеділка запрацювали:
- ремісничі майстерні,
- автобазари й автосалони,
- фермерські ринки.
Були дозволені весілля за участю не більше ніж 10 осіб, а професійні спортивні команди повернулися до тренувань просто неба в малих групах.
Другий етап відбудеться 27 квітня, це теж понеділок. У цей день відкриють:
- всі торговельні точки площею до 2500 квадратних метрів, що не розташовані в торгових центрах площею від 500 квадратних метрів,
- туристичні інформаційні центри,
- автошколи,
- фітнес-центри й тренажерні зали (без використання душових і роздягалень),
- бібліотеки,
- території ботанічних садів і зоопарків просто неба.
Також дозволяються богослужіння за участю до 15 осіб при дотриманні гігієнічних умов.
Третій етап призначений на понеділок, 11 травня. У цей день відновлять роботу:
- всі магазини в торгових центрах,
- магазини площею понад 2500 квадратних метрів, розташовані поза ТЦ,
- літні веранди ресторанів, пабів і кафе,
- перукарні та салони краси,
- косметологічні та масажні кабінети,
- музеї, галереї та виставкові зали,
- зовнішні території фортець і замків.
Професійні спортсмени зможуть повернутися до тренувань у звичному режимі, але без присутності глядачів.
Заключний четвертий етап запланований на 15 травня, коли відчинять:
- внутрішні зали ресторанів, пивних, кафе, їдалень і т.д.,
- готелі та кемпінги,
- салони тату і пірсингу,
- внутрішні павільйони зоопарків і ботанічних садів,
- театри (при дотриманні гігієнічних заходів),
- замки та фортеці (при дотриманні гігієнічних заходів).
Також з цього дня планують дозволити:
- культурні, громадські, спортивні акції (максимальну кількість учасників уточнять пізніше),
- весілля без обмеження кількості гостей при дотриманні гігієнічних умов,
- рекреаційні акції для дітей до 15 років,
- деякі заходи в туристичній сфері,
- роботу тих служб таксі, які поки не могли функціонувати (типу Uber).
Влада Чехії відзначила, що послаблення можуть скасувати, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться.
Станом на 24 квітня у Чехії коронавірус виявили у 7138 осіб, з них померли 210 осіб, а видужали понад 2150.
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