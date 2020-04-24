Чехія першою в ЄС відкрила кордони й суттєво пом'якшила карантин: що далі

Чехія була однією з перших країн Євросоюзу, що ввела суворий карантин через епідемію коронавірусу. Проте зараз саме ця держава першою в ЄС відкрила свої кордони та суттєво послабила обмеження.

Уряд Чехії дозволив своїм громадянам з 24 квітня виїжджати за кордон, у тому числі на відпочинок в інші країни. З цього ж дня скасовано заборону на вільне переміщення по Чехії.

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Крім того, Чехія послабила заборону на в'їзд іноземців, щоб впустити в країну студентів і тих, хто має робочу візу. При цьому громадяни Чехії та іноземці при в'їзді в країну повинні проходити тест на коронавірус або проводити 14 днів на карантині.

Одночасно з цим громадянам Чехії дозволили збиратися групами до 10 осіб (до цього дозволялось тільки двом людям). З 27 квітня буде відновлено навчання у вишах Чехії, відкриються магазини площею до 2500 квадратних метрів, фітнес-центри та бібліотеки. З 11 травня, як очікується, почнуть працювати ТЦ і перукарні, з 25 травня – ресторани й готелі.

План виходу Чехії з карантину

14 квітня чеський уряд представ план виходу з карантину, що складається з п'яти етапів, розтягнутих з 20 квітня до 8 червня 2020 року. Тоді чиновники відзначили, що графік "повернення до нормального життя" може бути скоректований у зв'язку з актуальною ситуацією. Так і сталося. Тепер в плані залишилося всього чотири кроки, і останній введуть вже 25 травня.

Перший етап, призначений на 20 квітня, вже позаду. Цього понеділка запрацювали:

ремісничі майстерні,

автобазари й автосалони,

фермерські ринки.

Були дозволені весілля за участю не більше ніж 10 осіб, а професійні спортивні команди повернулися до тренувань просто неба в малих групах.

Другий етап відбудеться 27 квітня, це теж понеділок. У цей день відкриють:

всі торговельні точки площею до 2500 квадратних метрів, що не розташовані в торгових центрах площею від 500 квадратних метрів,

туристичні інформаційні центри,

автошколи,

фітнес-центри й тренажерні зали (без використання душових і роздягалень),

бібліотеки,

території ботанічних садів і зоопарків просто неба.

Також дозволяються богослужіння за участю до 15 осіб при дотриманні гігієнічних умов.

Третій етап призначений на понеділок, 11 травня. У цей день відновлять роботу:

всі магазини в торгових центрах,

магазини площею понад 2500 квадратних метрів, розташовані поза ТЦ,

літні веранди ресторанів, пабів і кафе,

перукарні та салони краси,

косметологічні та масажні кабінети,

музеї, галереї та виставкові зали,

зовнішні території фортець і замків.

Професійні спортсмени зможуть повернутися до тренувань у звичному режимі, але без присутності глядачів.

Заключний четвертий етап запланований на 15 травня, коли відчинять:

внутрішні зали ресторанів, пивних, кафе, їдалень і т.д.,

готелі та кемпінги,

салони тату і пірсингу,

внутрішні павільйони зоопарків і ботанічних садів,

театри (при дотриманні гігієнічних заходів),

замки та фортеці (при дотриманні гігієнічних заходів).

Також з цього дня планують дозволити:

культурні, громадські, спортивні акції (максимальну кількість учасників уточнять пізніше),

весілля без обмеження кількості гостей при дотриманні гігієнічних умов,

рекреаційні акції для дітей до 15 років,

деякі заходи в туристичній сфері,

роботу тих служб таксі, які поки не могли функціонувати (типу Uber).

Влада Чехії відзначила, що послаблення можуть скасувати, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться.

Станом на 24 квітня у Чехії коронавірус виявили у 7138 осіб, з них померли 210 осіб, а видужали понад 2150.

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