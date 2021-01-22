Чехія оскаржила "історичний рекорд" Кріштіану Роналду

Футбольна асоціація Чехії оскаржила твердження, що португальський форвард Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром в історії. Заява опублікована в Twitter-акаунті асоціації.

20 січня Роналду забив за "Ювентус" у фіналі Суперкубка Італії проти "Наполі". Статистичний портал Squawka заявив, що цей м'яч був 760-м в кар'єрі Роналду, і португалець став найкращим бомбардиром в історії футболу, обігнавши легендарного чеха Йозефа Біцана (759 голів).

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У Футбольної асоціації Чехії з цим незгодні. Глава комітету історії і статистики Ярослав Колар заявив, що порахувати голи Біцана непросто, адже треба відібрати м'ячі лише в офіційних матчах. Він зазначив, що деякі статистичні портали не врахували його м'ячі за друголіговий "Градец-Кралове" в 1952-му.

Колар запевняє, що очолюваний ним комітет перевірив статистику виступів Біцана і нарахував 821 гол в офіційних матчах.

The best goalscorer in football history?



The History and Statistics committee of the Czech FA counted all the goals scored by the legendary Josef Bican and we can declare he scored 821 goals in official matches.



Jaroslav Kolář, the Head of the committee shares more details. pic.twitter.com/eYqTcGJf1p — Czech Football Team (@ceskarepre_eng) January 21, 2021

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