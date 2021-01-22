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Чехія оскаржила "історичний рекорд" Кріштіану Роналду
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Футбольна асоціація Чехії оскаржила твердження, що португальський форвард Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром в історії. Заява опублікована в Twitter-акаунті асоціації.
20 січня Роналду забив за "Ювентус" у фіналі Суперкубка Італії проти "Наполі". Статистичний портал Squawka заявив, що цей м'яч був 760-м в кар'єрі Роналду, і португалець став найкращим бомбардиром в історії футболу, обігнавши легендарного чеха Йозефа Біцана (759 голів).
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У Футбольної асоціації Чехії з цим незгодні. Глава комітету історії і статистики Ярослав Колар заявив, що порахувати голи Біцана непросто, адже треба відібрати м'ячі лише в офіційних матчах. Він зазначив, що деякі статистичні портали не врахували його м'ячі за друголіговий "Градец-Кралове" в 1952-му.
Колар запевняє, що очолюваний ним комітет перевірив статистику виступів Біцана і нарахував 821 гол в офіційних матчах.
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