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Новий рік 2021 Різдво

Кохана Роналду показала ніжне фото у мережі

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Джорджина Родрігес з коханим - фото 1
Джорджина Родрігес з коханим / instagram

Джорджина Родрігес, наречена форварда туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду, привітала футболіста з Новим роком.

Дівчина опублікувала в Instagram спільне фото зі своїм обранцем.

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У кадрі Кріштіану ніжно обійняв Джорджину, а та поклала йому руку на груди. "Моя доля. Щасливого 2021 року", – підписала пост Родрігес. Португалець відповів їй смайликом у вигляді поцілунку.

Трохи пізніше наречена футболіста поділилася селфі, на якому кидається в очі масивна обручка на її безіменному пальці правої руки.

Кохана Роналду показала ніжне фото у мережі - фото 441642
Кохана Роналду показала ніжне фото у мережі - фото 441641

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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