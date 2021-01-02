Кохана Роналду показала ніжне фото у мережі

Джорджина Родрігес, наречена форварда туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду, привітала футболіста з Новим роком.

Дівчина опублікувала в Instagram спільне фото зі своїм обранцем.

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У кадрі Кріштіану ніжно обійняв Джорджину, а та поклала йому руку на груди. "Моя доля. Щасливого 2021 року", – підписала пост Родрігес. Португалець відповів їй смайликом у вигляді поцілунку.

Трохи пізніше наречена футболіста поділилася селфі, на якому кидається в очі масивна обручка на її безіменному пальці правої руки.

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