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Кохана Роналду показала ніжне фото у мережі
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Джорджина Родрігес, наречена форварда туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду, привітала футболіста з Новим роком.
Дівчина опублікувала в Instagram спільне фото зі своїм обранцем.
І ще: Футболіст відсвяткував гол стягнутими трусами: епічні кадри
У кадрі Кріштіану ніжно обійняв Джорджину, а та поклала йому руку на груди. "Моя доля. Щасливого 2021 року", – підписала пост Родрігес. Португалець відповів їй смайликом у вигляді поцілунку.
Трохи пізніше наречена футболіста поділилася селфі, на якому кидається в очі масивна обручка на її безіменному пальці правої руки.
Це цікаво: У матчі чемпіонату Англії з футболу був забитий найбезглуздіший автогол: епічне відео
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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