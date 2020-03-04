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Часниковий хліб зі спагеті вразив Reddit і всі хочуть його з'їсти (фото)

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Неймовірний хліб зі спагетті, який хочуть всі - фото 1
Неймовірний хліб зі спагетті, який хочуть всі

Користувачі не можуть припинити думати про ідеальний хліб з начинкою зі спагеті, і це зовсім не жарт. Хтось поділився фото цієї домашньої страви, яке викликає бажання спробувати цей дивовижний рецепт.

Користувач з ніком coolasacorpse поділився апетитним фото на платформі Reddit, яке стрімко набрало понад 37 тисяч переглядів та більше як тисячу коментарів. А все тому, що на знімку можна побачити доволі незвичну страву, а саме часниковий хліб зі спагеті.

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Виявилось, що це доволі популярна страва в італійців, яка готується з двох французьких багетів, коробки спагеті, 2 банки соусу, яловичини, моцарели та часнику. Однак чимало людей були вражені побаченим:один з користувачів навіть зізнався, що хоч і працював шеф-кухарем 20 років, але відчуває, що просто витрачав час і тепер хоче спекти такий хліб. А ви б хотіли скуштувати таку запіканку?

Spaghetti Stuffed Garlic Bread. [Homemade] from r/food

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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