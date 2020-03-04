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Як перевірити, наскільки ти худий: акторка вигадала новий спосіб

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Новий челендж з помадою для худорлявих - фото 1
Новий челендж з помадою для худорлявих

Китайська акторка, з якою у світі знайомі завдяки "Марсіанину", запустила в мережу новий челендж, який показує рівен худорлявості. Для цього потрібна лише помада і бажання показати інтернету трішки свого тіла.

Популярна в Китаї акторка Чень Шу, яка знялась в "Марсіанині", вигадала новенький челендж для дівчат, який став вірусним в її рідній країні. На своєму профілі в соцмережі Weibo красуня опублікувала фото з червоною губною помадою, яку використала не зовсім за призначенням.

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Новий виклик Lipstick Challenge полягає в тому, щоб перевірити вашу худорлявість. Для цього потрібно просто помістити помаду на ключиці. З легкістю це вдається лише дуже худим людям або тим, хто має не ідеальну поставу.

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Weibo

Відзначимо, що китаянки вважають худорлявість ознакою краси та привабливості, а не особливостями організму чи проблемами зі здоров'ям.

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Weibo
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Weibo
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Weibo
Як перевірити, наскільки ти худий: акторка вигадала новий спосіб - фото 390016

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Джерело: medialeaks
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