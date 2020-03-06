Час безпощадний: зірки "Назад у майбутнє" показали спільне фото

Головні герої справді культових фільмів "Назад у майбутнє" возз'єднались, хоч і лише в Instagram. Док Еммет Браун та Марті Макфлай дружать і в реальному житті, хоча минуло дуже багато років.

Актори Крістофер Ллойд та Майкл Джей Фокс, які прославились завдяки трилогії "Назад у майбутнє", досі підтримують зв'язок. Нещодавно на профілі Ллойда навіть з'явилось чарівне спільне фото, яке змусило фанатів відчути водночас хвилю ностальгії та плинність часу.

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"Мчу на швидкості 88 миль за годину на вечір покеру від Майкла Джей Фокса", - відзначив Лойд, викликавши справжній захват у коментарях. Така прозора відсилка до "Назад у майбутнє" надихає ще раз переглянути стрічки, які дебютували 35 років тому!

Відзначимо, що вечір з покеру організовує Фонд Майкла Джей Фокса, який намагається знайти ліки проти Паркінсона. З цією хворобою стикнувся і сам актор, тож вирішив активно боротися та допомагати іншим. Важко повірити, що час не пошкодував улюблених зірок, але приємно, що вони добре спілкуються і поза екраном.

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