Чарівна та стильна: дивіться на фото юної Фріди Кало

Мабуть, не існує людини, котра бодай раз би не чула про неймовірну мексиканську художницю Фріду Кало. Не останню роль у своїй славі зіграла її знаменита моноброва, яка буквально стала візитівкою мисткині. Тепер у мережі з'явилися її раритетні світлини, на яких позує ще юна дівчинина.

Звичайно ж, можна відвідати Блакитний будинок, у якому мешкала Фріда, аби відчути атмосферу, яка оточувала художницю. Можна сходити і на виставки, на яких зібрані особисті речі та предмети гардеробу мисткині. Але все це здебільшого стосується пізнього періоду її життя. Про юність Кало нам відомо не так уже й багато.

Вам сподобається: Життя легенди: дім-музей Фріди Кало в Мехіко відкрився онлайн

Фріда Кало, якою ми її знаємо, – це художниця з картин "Дві Фріди", "Автопортрет у терновому намисто і колібрі" або "Зламана колона". Все це – роботи 1940-1950-х років.

Щоб заповнити цю прогалину, на сайті My Modern Met опублікували ранні архівні знімки юної художниці, де вона ще підліток. Фотографії зроблені в 1920-х. На них Фріді близько 17-19 років (вона народилася у 1907 році). Деякі зі знімків зроблені у школі – це більш офіційні портрети, на деяких вона з сім'єю і друзями.

Що відразу впадає у вічі, так це те, що Фріда практично не усміхається на фотографіях. Цьому своєму стилю вона залишиться вірна і в майбутньому.

Насолоджуйтесь світлинами юної Фріди Кало разом з нами:

Читайте також: Завжди був великою загадкою: знайдений єдиний запис з голосом Фріди Кало