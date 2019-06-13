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Завжди був великою загадкою: знайдений єдиний запис з голосом Фріди Кало

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Мексиканська художниця Фріда Кало - фото 1
Мексиканська художниця Фріда Кало / creativeboom

Національна звукова бібліотека Мексики виявила аудіозапис, який імовірно є першим відомим голосовим записом знаменитої художниці Фріди Кало.

Аудіо взято з пілотного епізоду радіошоу El Bachiller, яке вийшло в ефір після її смерті у 1954 році. Темою епізоду була особистість чоловіка художниці Дієго Рівери. У записі Фріда читає свій есе "Портрет Дієго", яке присвячене виставці до 50-річчя роботи живописця.

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"Він гігантська, величезна дитина з доброзичливим обличчям і сумним поглядом", – характеризує Фріда Кало свого чоловіка.

За словами директора бібліотеки Павла Гранадоса, голос Фріди завжди був великою загадкою, нескінченним пошуком. До сих пір ніколи не було виявлено записів Фріди Кало.

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Джерело: theguardian
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