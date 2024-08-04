"Чарівна посмішка Буданова": Гапчинська намалювала милий портрет глави ГУР МО

Українська художниця Євгенія Гапчинська, відома своїми картинами із зображенням милих янголят. Вона здивувала публіку новим портретом керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, виконаним у її характерному "дитячому стилі".

Новий шедевр Гапчинська презентувала у своєму інстаграмі, чим викликала здивування та захоплення серед своїх підписників. Портрет керівника ГУР Кирила Буданова художниця підписала: "Чарівна посмішка Буданова".

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Хоча Євгенія не розкрила причини створення цього портрета, коментатори відзначили вражаючу схожість з оригіналом, а також цікавилися жабкою в акваріумі та її позою, дякуючи художниці за позитивні емоції. Ось лише частина з коментарів:

"Класно, жабка – то взагалі";

"Всі люблять Буданова";

"Дуже талановита передача пана Буданова, його кабінету і посмішки";

"Так підняли настрій! Дякую!"

Євгенія Гапчинська намалювала Кирила Буданова: дивіться фото

Ця робота не є першою на політичну тему у творчості Гапчинської. У 2022 році вона зобразила у своєму стилі колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, а влітку 2023 року створила картину, присвячену українським сім'ям, чиї чоловіки воюють, назвавши її "500 днів наш тато на війні".

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Чоловік Євгенії Гапчинської, художник Дмитро Гапчинський, також бере участь в обороні України зі зброєю в руках.