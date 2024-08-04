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"Чарівна посмішка Буданова": Гапчинська намалювала милий портрет глави ГУР МО

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Гапчинська показала, яким бачить Буданова - фото 1
Гапчинська показала, яким бачить Буданова / Getty Images

Українська художниця Євгенія Гапчинська, відома своїми картинами із зображенням милих янголят. Вона здивувала публіку новим портретом керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, виконаним у її характерному "дитячому стилі".

Новий шедевр Гапчинська презентувала у своєму інстаграмі, чим викликала здивування та захоплення серед своїх підписників. Портрет керівника ГУР Кирила Буданова художниця підписала: "Чарівна посмішка Буданова".

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Хоча Євгенія не розкрила причини створення цього портрета, коментатори відзначили вражаючу схожість з оригіналом, а також цікавилися жабкою в акваріумі та її позою, дякуючи художниці за позитивні емоції. Ось лише частина з коментарів:

  • "Класно, жабка – то взагалі";
  • "Всі люблять Буданова";
  • "Дуже талановита передача пана Буданова, його кабінету і посмішки";
  • "Так підняли настрій! Дякую!"

Євгенія Гапчинська намалювала Кирила Буданова: дивіться фото

Ця робота не є першою на політичну тему у творчості Гапчинської. У 2022 році вона зобразила у своєму стилі колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, а влітку 2023 року створила картину, присвячену українським сім'ям, чиї чоловіки воюють, назвавши її "500 днів наш тато на війні".

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Чоловік Євгенії Гапчинської, художник Дмитро Гапчинський, також бере участь в обороні України зі зброєю в руках.

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