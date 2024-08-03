Віктор Розовий показав кадри наслідків поранення голови і пожартував про ухилянтів

Нещодавно військовослужбовець і комік Віктор Розовий показав нові кадри наслідків операції після поранення голови, яке отримав наприкінці березня. Окрім цього він не втрачає почуття гумору.

Віктор опублікував ролик у соцмережі Instagram, на якому зблизька можна побачити, який вигляд має його голова після трепанації черепа.

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Навіть у такій ситуації Розовий не забуває жартувати. Він відверто іронізує над своєю зовнішністю.

Як думаєте, скільки людей після перегляду цього відео будуть намагатись втекти за кордон через Тису, – поцікавився у фоловерів зірка "Ліги сміху".

Віктор Розовий / instagram

Нагадаємо, 11 квітня дружина Віктора Розового Ольга повідомила, що її чоловік зазнав складного осколкового поранення голови, коли перебував на виїзному завданні 21 березня.

Бійці 2-ї та 3-ї рот протитанкового батальйону 3 ОШБр врятували йому життя і надали необхідну допомогу. Після госпіталізації військовий переніс надскладну операцію.

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