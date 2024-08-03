Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!

Віктор Розовий показав кадри наслідків поранення голови і пожартував про ухилянтів

  • 270
Віктор Розовий - фото 1
Віктор Розовий

Нещодавно військовослужбовець і комік Віктор Розовий показав нові кадри наслідків операції після поранення голови, яке отримав наприкінці березня. Окрім цього він не втрачає почуття гумору.

Віктор опублікував ролик у соцмережі Instagram, на якому зблизька можна побачити, який вигляд має його голова після трепанації черепа.

До слова: Поділився новиною: Дмитро Монатік стане багатодітним батьком

Навіть у такій ситуації Розовий не забуває жартувати. Він відверто іронізує над своєю зовнішністю.

Як думаєте, скільки людей після перегляду цього відео будуть намагатись втекти за кордон через Тису, – поцікавився у фоловерів зірка "Ліги сміху".

Віктор Розовий- фото 544167
Віктор Розовий / instagram

Нагадаємо, 11 квітня дружина Віктора Розового Ольга повідомила, що її чоловік зазнав складного осколкового поранення голови, коли перебував на виїзному завданні 21 березня.

Бійці 2-ї та 3-ї рот протитанкового батальйону 3 ОШБр врятували йому життя і надали необхідну допомогу. Після госпіталізації військовий переніс надскладну операцію.

Варто знати: Гаряча лінія "Школа офлайн": нова розробка від МОН

Джерело: Віктор Розовий
пропозиції партнерів
Новини