Чарівна Іванка Трамп показала ідеальний новорічний образ

Новорічні свята все ближче, а значить час подумати про вбрання. Іванка Трамп продемонструвала стильний вечірній образ.

Старша дочка Дональда Трампа опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram.

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Іванка продемонструвала шикарний вечірній образ, вибравши елегантне плаття на бретельках, яке було повністю розшите сріблястими паєтками. Яскравою деталлю наряду став бордовий колір, який повторювався на поясі сукні і бретельках, а туфлі Іванка теж обрала в цьому відтінку.

Її волосся було укладене в пряму зачіску, а на обличчі вона зробила простий макіяж. Джаред Кушнер вибрав для вечора в Білому домі строгий костюм, білю сорочку і яскраво-червону краватку.

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