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Названо найсексуальнішого актора 2020 року

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Сем Х'юен - фото 1
Сем Х'юен / instagram

Користувачі мережі вибрали найсексуальнішого актора нинішнього року. Найбільше голосів (понад 900 тисяч) набрав зірка з серіалу "Іноземка".

Так, лідером голосування з результатом у 914 тисяч голосів став шотландець Сем Х'юен. Актор відомий за роллю в серіалі "Іноземка".

І ше: Названі головні кінозірки року за версією IMDb

Сем Х'юен

На другому місці в рейтингу найсексуальніших акторів цього року опинився актор, який прославився роллю Тома Реддла у фільмі "Гаррі Поттер і Принц-полукровка" – Хіро Файнс-Тіффін. За нього проголосували 750 тисяч користувачів. Трійку сексуальних зірок кіно замикає Роберт Паттісон, йому віддали 45 тисяч голосів.

У десятку також увійшли Генрі Кавілл, Джеймі Дорнан, Том Елліс, Кріс Еванс, Себастіан Стен, Кіт Харрінгтон і музикант Гарі Стайлс, який знявся у фільмі "Дюнкерк".

Хіро Файнс-Тіффін
Роберт Паттісон

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Джерело: justjared
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