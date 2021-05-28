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Цей вид м'яса не рекомендують їсти жінкам
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Попри всі корисні властивості м'яса, лікарі радять не захоплюватися цим продуктом. У зоні ризику, судячи з результатів недавнього дослідження, жінки.
За результатами експерименту, регулярне вживання червоного м'яса збільшує ризик розвитку захворювань серцево-судинної системи і деменції, пише lifekorea.
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До таких висновків кардіологи прийшли, проаналізувавши медкарти близько 100 тисяч жінок після 50 років упродовж двадцяти років. Так, понад 7,5 тисяч жінок померли від онкозахворювань, 7 тисяч від проблем з серцем, близько 2,7 тисячі від деменції.
Також вчені досліджували зв'язок між захворюваннями і білками, якими харчувалися люди. Виявилося, що жінки, які вживають білки з рослинних продуктів, хворіли на зазначені недуги на 9% рідше. Варто відзначити, що думки лікарів щодо небезпеки м'яса розходяться. Так, шкода існує. Однак деякі фахівці також переконані, що найбільше на схильність до серцевих порушень, діабету і онкологічних захворювань впливає спадковість і спосіб життя людини.
Американський інститут з вивчення раку у США, рекомендує вживати не більше 500 г приготованого червоного м'яса на тиждень, щоб уникнути підвищення ризику розвитку онкопатології, при цьому від оброблених м'ясних продуктів все ж варто утримуватися.
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